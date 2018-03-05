Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,8%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,99 грн до 26,54 грн, или на 1,7%.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время снизился с 27,01 грн до 26,53 грн, или на 1,8%.

Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках снизились за неделю с 26,85/27,12 до 26,51/26,82.

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Таким образом, покупка снизилась на 1,3%, а продажа – на 1,1%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,2% за счет более быстрого снижения покупки по сравнению с продажей.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, основной вклад в укрепление гривны внесло повышение учетной ставки НБУ с 2 марта на 1 п.п. до 17% годовых. Хотя основным мотивом Нацбанка при повышении ставки была борьба с инфляционными ожиданиями, а рост гривны – побочный эффект этого решения.

По прогнозам эксперта, на начавшейся неделе ожидается дальнейшее снижение курса доллара.

“Безналичный доллар может снизиться через неделю до 26,3 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,2/26,5 грн”, – говорит Иосуб.