Швейцарцы на референдуме высказались за дальнейшую уплату налогов

В воскресенье, 4 марта, в Швейцарии состоялся референдум, на котором избирателям было задано два вопроса: о продлении взыскания налога на общественное телевидение и уплату НДС в Федеральный бюджет страны.
Граждане в обоих случаях поддержали дальнейшее налогообложение, сообщает УНН со ссылкой на правительство Швейцарской Конфедерации.
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Так, 71,6% жителей страны высказались за то, чтобы продолжить платить налоги за пользование телевизором, радио, а также любой другой техникой, которая может принимать теле – или радиосигнал, в частности, магнитолы в машинах. Таким образом, инициатива “Биллаге” о прекращении действия так называемого медиапотока и запрет федеральному центру заниматься субсидированием средств массовой информации за счет бюджета была отвергнута.
Налоги же от пользования телерадиотехникой пойдут на поддержку общественных электронных СМИ и в некой мере частных.
Также 84,1% голосов избиратели поддержали “Новый финансовый порядок-2021”.
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