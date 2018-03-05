Стало известно, когда заработает блокирование регистрации налоговых накладных

Кабинет министров Украины обнародовал порядок блокирования налоговых накладных. Документ вступит в силу не ранее 18 марта. Постановление № 117 о дальнейшей работе системы рисков по НДС обнародовано на “Правительственном портале” 3 марта 2018 года.

Документ предусматривает следующие изменения:

Для уменьшения случаев остановки регистрации налоговых накладных устанавливается “отсекающий критерий” 3% и порог объема поставки за месяц в размере 500 тыс. грн.

Ранее согласование критериев оценки продолжалось некоторое время, что давало возможность некоторым плательщикам пользоваться фиктивным кредитом. Предлагается, чтобы для оперативного реагирования ГФС устанавливала критерии оценки рисков. Чтобы обеспечить прозрачность этого процесса, ГФС должна предварительно согласовывать эти критерии с Министерством финансов и публиковать на официальном сайте.

Для малого и среднего бизнеса вводятся показатели положительной налоговой истории. Налоговые накладные с рисковой операцией по плательщикам с положительной налоговой историей останавливаться не будут.

Вводится электронный реестр приостановленных налоговых накладных, в котором плательщик в онлайн режиме сможет найти информацию относительно рассмотрения и статуса остановленных налоговых накладных. Это решение сделает процесс более прозрачным.

Для оперативности рассмотрения пояснений и документов предусматривается создание комиссий на региональном и центральном уровне. Принятые решения комиссий регионального и центрального уровней вступают в силу после регистрации их в электронном Реестре остановленных налоговых накладных.

Если решения комиссии не зарегистрированы в течение семи рабочих дней, остановленная налоговая накладная/расчет корректировки регистрируется в автоматическом режиме.

Доработана форма решения об отказе в регистрации. В частности, в решении будет указываться четкое мотивированное основание для отказа. В случае непредоставления и/или предоставления документов, которые составлены с нарушением законодательства, в форме будет указываться конкретный документ, которого это касается.

Регулируется вопрос регистрации НН/РК для плательщиков, по которым до 1 декабря 2017 года было остановлено НН/РК и не представлено объяснений и документов.

Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что критерии блокировки НН/РК, которые должна утвердить ГФС по согласованию с Минфином и обнародовать на своем сайте, до сих пор не опубликованы. Постановление же №117 содержит только признаки тех НН/РК, которые не будут блокироваться.

Кроме того, в течение месяца со вступления в силу этого постановления Реестр приостановленных НН/РК будет работать в тестовом режиме. Однако это не означает, что будут блокировать не сразу: решения о регистрации или отказе в регистрации НН/РК приобретут силу со дня их принятия и будут отправляться плательщику без их регистрации в Реестре остановленных НН/РК.