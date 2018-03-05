Немцы частично переносят производство абразивов в Украину

Немецкий производитель абразивных материалов Klingspor планирует в 2018 году перенести часть производственных мощностей из Франции в г. Великие Мосты (Львовская обл.), сообщила пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

“Только за последние четыре года деятельности на Львовщине предприятие инвестировало в завод более EUR7 млн. Компания построила производственные, складские и административные помещения общей площадью 6,7 тыс. кв. м в г.Великие Мосты, трудоустроила более 200 чел. И уже в этом году планируется перемещение части производственных мощностей из Франции в Украину”, — указано в сообщении.

По данным облгосадминистрации, компания производит более 50 тыс. наименований продукции для обработки поверхностей и разрезания материалов.

Klingspor основана в 1893 году в Германии. В Украине ООО “Клингспор” начало работу в 2008 году.