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В программе «Бонус к депозиту» появился новый банк-участник!

В программе «Бонус к депозиту» появился новый банк-участник!

В программе “Бонус к депозиту” от Finance.ua появился клиентоориентированный Банк Альянс. Благодаря сотрудничеству банка с нашим порталом, вы получаете “Бонус к депозиту” до + 1,3% годовых от вклада!

Таким образом, при минимальной сумме вклада в 15 тыс. гривен у вас появилась возможность получать прибыль до 17,00% за срок размещения депозита до 12 месяцев.

Чтобы получить больше от депозитов Банка Альянс, необходимо сделать всего несколько шагов:

1. Зайдите по ссылке, заполните заявку на бонус.

2. Откройте понравившийся депозит.

3. Подтвердите факт оформления депозита по специальной форме на сайте портала.

4. В течение 32 дней получите вознаграждение от портала Finance.ua.

Вот и все! Вы уже зарабатываете больше на своем депозите!

Отметим, что программа Бонус к депозиту от Finance.UA предлагает выгодные бонусы к депозитам еще семи банков. Среди них:

  • ПУМБ
  • Forward Bank
  • Universal Bank
  • Банк Конкорд
  • ОТП Банк
  • КРИСТАЛБАНК
  • Глобус Банк

Если у вас остались вопросы, с удовольствием ответим!

По материалам Finance.UA
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