Пользователи устройств Apple всё чаще подвергаются финансовым атакам

Исследование, проведённое «Лабораторией Касперского», говорит о том, что в 2017 году доля финансового фишинга достигла рекордного уровня. При этом всё чаще атакам злоумышленников подвергаются пользователи устройств Apple.

Анализ показал, что в прошлом году более половины — 54 % — всех фишинговых атак пришлось на различные сайты, так или иначе связанные с финансовыми услугами: банки, платёжные системы, интернет-магазины и т. д. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся 48 %, а в 2015 году — 34 %.

Полученные данные говорят о том, что доля финансового фишинга, с которым сталкиваются пользователи устройств Apple, подскочила практически вдвое — с 31 % в 2016 году до 56 % в 2017 году.

Вместе с тем интенсивность атак банковских троянов, в том числе мобильных, продолжает снижаться — на 30 % в случае с классическими компьютерными зловредами и на 15 % в случае с Android-программами.