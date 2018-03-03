В Германии предлагают сажать хакеров на 10 лет

Представительство федеральных земель инициировало новый законопроект, согласно которому за незаконный доступ к чужим компьютерам будут лишать свободы на срок до 10 лет.
Об этом сообщает DW.
В частности, бундесрат выступил за ужесточение наказания за хакерские атаки.
Для этого, в пятницу, 2 марта представительство федеральных земель Германии инициировало соответствующий законопроект.
Согласно этому документу, может быть введено понятие “нарушение неприкосновенности цифровых данных”.
В результате чего незаконный доступ к чужим компьютерам, смартфонам, веб-камерам и системам навигации будет наказываться лишением свободы сроком до 10 лет.
Исходя из заявления бундесрата, действующие на данный момент наказания за хакерские атаки не соответствуют современному уровню преступности в цифровом мире.
В представительстве федеральных земель также указали, что до 40 процентов всех информационных систем в Германии, имеющих доступ в интернет, заражены вирусами.
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