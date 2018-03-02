Банки Credit Suisse и ING осуществили первый блокчейн-перевод ценных бумаг на $30 млн

Один из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse и голландский банк ING объявили об успешном переводе ценных бумаг на сумму в €25 млн ($30 млн) с помощью технологии распределенного реестра.

Как говорится в сообщении, Credit Suisse осуществил сделку по обмену ценными бумагами с ING на платформе, разработанной совместными усилиями фирмы по управлению финансами HQLAX и блокчейн-консорциума R3.

По словам представителей Credit Suisse, приложение, разработанное на основе распределенной платформы R3 Corda, позволяет банковским группам передавать друг другу права собственности на ценные бумаги голландского и немецкого правительств более эффективно, нежели позволяют традиционные системы.

«Успех первой транзакции говорит о потенциале технологии блокчейн для создания более эффективного, прозрачного и ликвидного рынка», — отметил руководитель отдела взысканий и оптимизации Credit Suisse Securities Ромэйн Дюма.

По словам главы блокчейн-разработок ING Херве Франкоса, в настоящее время новая технология находится в стадии тестирования, а релиз запланирован на конец года.