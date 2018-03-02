Межбанк: доллар к 26,54 понизили рост учетной ставки НБУ и проблемы с гривневой ликвидностью

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 13,60 коп., на торгах пятницы укрепился на 13,36 коп., оказавшись на уровне 26,5359 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 марта с уровней предыдущего закрытия 26,64/26,67 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» резко упал в цене, провалившись к 26,47/26,49, вызвав появление на рынке регулятора, который в спешном порядке интервенциями «заморозил» коррекцию и даже обеспечил отскок курса «американца» до 26,55/26,58 UAH/USD по состоянию на 10.25 Киева, сообщил источник.
По его словам, возобновившиеся продажи СКВ обвалили ее цену к 10.50 до 26,50/26,53 UAH/USD. Регулятор анонсировал валютный аукцион по выкупу долларовых излишков объемом $50,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.30 Киева. Поначалу рынок не отреагировал на анонс, констатировав пребывание «американца» на отметке 26,50/26,53, однако вскоре игроки начали поднимать текущую цену доллара вначале до 26,52/26,55, а спустя 15 минут, на 11.20 до 26,54/26,57 UAH/USD, надеясь, что НБУ у них выкупил СКВ по «хорошей» цене, отметил собеседник.
К 11.40 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 26,5472, цена отсечки – 26,5500 UAH/USD. Межбанк отреагировал на это спокойно – цена СКВ по состоянию на 12.13 ограничилась расширением спреда с уровня 26,54/26,57 до 26,54/26,58 UAH/USD.
Вскоре стали известны все подробности валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $29,0 млн., из которых регулятор удовлетворил $17,0 млн.
Средневзвешенный курс доллара на аукционе составил 26,5472, минимальный – 26,5400, максимальный (цена отсечки) – 26,5500 UAH/USD.
Котировки «американца» на межбанке пошли вверх, оказавшись по состоянию на 13.07 Киева на цифре 26,58/26,62 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 14.55 Киева, после чего сделали еще пару шагов наверх: 26,60/26,64 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке, по сути, до самого закрытия сессии.
На цифре 26,60/26,64 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,6100 / 26,6500
евро – 32,7392/ 32,7885
российский рубль – 0,4642 / 0,4652
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2302 / 1,2303
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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