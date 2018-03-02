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В парижском метро похитили кейс с бриллиантами на 300 тысяч евро

В парижском метро похитили кейс с бриллиантами на 300 тысяч евро

Два индийских торговца бриллиантами лишились кейса с драгоценными камнями стоимостью 300 тысяч евро, когда ехали в парижском метро.

Об этом сообщают Комментарии со ссылкой на газету Point.

Инцидент произошел на станции метро Cadet. Как сообщает издание, двое мужчин возвращались в отель после деловой встречи, в процессе которой они собирались продать бриллианты, но сделка так и не состоялась.

Когда торговцы проходили через турникеты в метро, на них напали двое неизвестных с газовыми баллончиками.

Грабители отобрали у мужчин кейс с драгоценностями, после чего скрылись.

По данным источника газеты, злоумышленники были хорошо информированы и подготовлены к нападению. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

По материалам Комментарии
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