Бизнесу упростили возврат внешних долгов

Национальный банк расширил для украинского бизнеса возможности досрочно погашать внешние кредиты и займы в иностранной валюте.
Резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение таких кредитов и займов в пределах ежемесячного лимита $2 млн (для одного резидента-заемщика по кредитным договорам/договорам займов, обслуживаемых в рамках одного уполномоченного банка).
«Такое решение даст возможность бизнесу более эффективно управлять собственными долговыми обязательствами перед нерезидентами», – считают в Нацбанке.
Регулятор расширил перечень операций бизнеса, на поступления по которым не распространяется требование относительно обязательной продажи.
Требование, которое с апреля 2017 года составляет 50%, не должно будет применяться к средствам, которые компания-резидент привлекла в форме внешних кредитов или займов для рефинансирования своего существующего долга перед нерезидентами или уполномоченными банками по другим кредитам или займам.
«Это облегчит для украинских предприятий, прежде всего экспортеров, рефинансирования имеющихся обязательств и дальнейшее привлечение средств на внешних рынках», – уверены в Нацбанке.
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