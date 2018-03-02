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Курс наличного доллара

Курс наличного доллара

По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (55,374 млн и 68,357 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 40). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,60-26,61 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствуют 97 активных заявок по доллару на сумму более 123,743 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

 

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,6000 – 3 000
26,6000 – 400
26,6000 – 900
26,6000 – 5 500
26,5700 – 10 000
26,5500 – 20 000
26,5500 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,0000 – 1 200
26,5000 – 10 000
26,5300 – 50 000
26,5300 – 10 000
26,5500 – 3 400
26,5500 – 30 000
26,5500 – 77 000


Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,5781 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5034 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

 

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

По материалам Finance.UA
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