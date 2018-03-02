По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (55,374 млн и 68,357 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 40). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,60-26,61 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 97 активных заявок по доллару на сумму более 123,743 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,6000 – 3 000

26,6000 – 400

26,6000 – 900

26,6000 – 5 500

26,5700 – 10 000

26,5500 – 20 000

26,5500 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,0000 – 1 200

26,5000 – 10 000

26,5300 – 50 000

26,5300 – 10 000

26,5500 – 3 400

26,5500 – 30 000

26,5500 – 77 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,5781 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5034 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.