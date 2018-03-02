Рева назвал условия выплаты долга пенсионерам с оккупированных территорий

Задолженность по выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий будет погашена или тогда, когда эти районы вернутся под контроль государства, или когда сами граждане переедут.
Об этом министр социальной политики Андрей Рева сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
“Когда эти территории перейдут под контроль Украины, как это произошло в двух селах – Майское и Гладосово – недавно. Людям выплачена вся задолженность, которая была перед ними по пенсиям. Это практика, которую правительство продолжит”, – сказал министр.
Рева отметил, что как только люди переезжают с оккупированных территорий на подконтрольные или когда территорию возвращают Украине, то им выплачивается пенсия в полном объеме.
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