Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 628 0

Рева назвал условия выплаты долга пенсионерам с оккупированных территорий

Рева назвал условия выплаты долга пенсионерам с оккупированных территорий

Задолженность по выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий будет погашена или тогда, когда эти районы вернутся под контроль государства, или когда сами граждане переедут.

Об этом министр социальной политики Андрей Рева сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

“Когда эти территории перейдут под контроль Украины, как это произошло в двух селах – Майское и Гладосово – недавно. Людям выплачена вся задолженность, которая была перед ними по пенсиям. Это практика, которую правительство продолжит”, – сказал министр.

Рева отметил, что как только люди переезжают с оккупированных территорий на подконтрольные или когда территорию возвращают Украине, то им выплачивается пенсия в полном объеме.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018