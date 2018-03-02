Межбанк: доллар к 26,52 понизили рост учетной ставки НБУ и проблемы с гривневой ликвидностью

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,64/26,67 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки нового изрядного притока средств на транзитные и коррсчета НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал заметно тяжелее, поднявшись с уровня 56 198,8 млн. грн. к отметке 66 879,3 млн. грн.
Судя по всему, это известие шокировало участников торгов, которые никак не могли решиться начать сессию, и уровни 26,64/26,67 UAH/USD оставались действующими до 10.07 Киева, отмечает источник.
К 10.15 доллар решительно ушел вниз, пробивая цифру 26,50 UAH/USD, однако регулятор остановил снижение, заморозив курс «американца» на отметке 26,55/26,58 UAH/USD, которую доллар не покидал до 10.29 Киева.
Около 10.47 НБУ анонсировал валютный аукцион, цель которого – выкуп долларовых излишков. Объем мероприятия $50,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.30 Киева.
Безналичный «американец» отреагировал на эти новости 26,50/26,53 UAH/USD, заявил собеседник.
Около 11.05 игроки межбанка, отрегировав на появление регулятора, попытались подороже продать СКВ НБУ: 26,53/26,55 UAH/USD. На моменте межбанк вошел в режим ожидания сводок с аукциона.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,5400 / 26,5700
евро – 32,5539 / 33,5907
российский рубль – 0,4678 / 0,4687
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2273 / 1,2275
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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