Украинцы будут официально платить врачам: предложенные тарифы

Уже с 2019 года в Украине должны утвердить тарифы на все медицинские услуги. И в зависимости от объемов бюджета на медицину часть услуг оплатит из своего бюджета государство, а за остальное придется платить самостоятельно – с помощью страховой компании или из собственного кошелька, пишет Сегодня.
По закону, государство гарантирует оплату таких медуслуг:
Уже сейчас крупные медицинские учреждения отправили свои предложения с конкретными ценами на свои услуги. Цены должен проверить и утвердить МОЗ, пишет Realist.
На днях предложения с тарифами опубликовала глава парламентского комитета по здравоохранению Ольга Богомолец. Народный депутат отметила: “Какие из этих услуг будет оплачивать государство, а какие пациенты, – неизвестно”. Дело в том, что перечень гарантированных государством бесплатных медицинских услуг МОЗ все еще не определил. Но предложения уже есть. Например, услугу “померять” давление медики предлагают оценить в 27,9 грн, лечение открытой раны пальца ноги – в 71,9 грн, а лечение злокачественного новообразования желудка – в 121,4 тыс. грн.
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