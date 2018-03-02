Цены на нефть слабо изменяются и завершают неделю снижением

Цены на нефть незначительно колеблются в пятницу и завершают неделю снижением на фоне сохраняющихся опасений по поводу роста добычи сланцевой нефти в США.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:10 по Киеву в пятницу увеличилась на $0,06 (0,09%) – до $63,89 за баррель. В четверг контракты подешевели на $0,9 (1,39%) – до $63,83 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,05 (0,08%) – до $60,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,65 (1,05%) – до $60,99 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 4,7%, WTI – на 4%.

Данные министерства энергетики США, опубликованные ранее на этой неделе, указали на рост добычи нефти в стране до очередного рекорда. Объем добычи увеличился за неделю на 13 тыс. баррелей в сутки (б/с) – до 10,283 млн б/с.

“Повышаются опасения, что рост добычи лишь в США может привести нефтяной рынок от сбалансированного состояния к профициту”, – отмечает соавтор Sevens Report Тайлер Ричи.

“В 2018 году темпы роста добычи нефти в США могут составить3 млн б/с – это втрое выше прогнозируемого министерством энергетики подъема (1 млн б/с). При таких темпах наращивания добычи производство нефти в США к концу этого года может превысить 13 млн б/с”, – говорит Т.Ричи.

“Столь существенный рост сведет на нет глобальное увеличение спроса, которое, как ожидается, будет лишь умеренным, – цитирует эксперта MarketWatch. – Это спровоцирует резкий “медвежий” тренд на нефтяном рынке, второй за последние пять лет”.