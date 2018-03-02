Из Финростбанка вывели активы на 1 млрд грн

Бывшее руководство Финростбанка провело «схемные» операции, с помощью которых вывело активы почти на 1 млрд грн.
Ликвидатор Финростбанка обнаружил, что на протяжении 2012-2014 годов руководителями и должностными лицами банка было согласовано и осуществлено ряд кредитных операций со связанными и подставными компаниями с грубым нарушением внутренних процедур, а сами кредитные средства направлялись на операции, не имели экономического смысла.
Именно через кредитование группы связанных между собой компаний (16 компаний) из банка было выведено основную часть активов Финростбанка на сумму более 500 млн грн. При этом, компании фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность.
В Фонде отметили, что на отдельное внимание заслуживает факт выдачи в 2011 году кредита юридическому лицу, поручителем по обязательствам которой выступает компания Novoland Impex AG (Панама). В залог по такому кредитному договору компанией было передано движимое имущество – воздушное судно Mystere – Falcon 20-ES, оцененное сторонами в $4,35 млн.
Незадолго до введения в Финростбанк временной администрации кредит перестал обслуживаться заемщиком. Ради избежания взыскания за невыполненные обязательства на предмет ипотеки неизвестными лицами воздушное судно было вывезено за пределы Украины. Место его нынешнего пребывания не установлено.
Следствием реализации такого кредитования руководством банка стало обесценение кредитного портфеля в 20,5 раз. Балансовая стоимость кредитного портфеля по состоянию на 1 февраля 2015 года в сумме 1 127,9 млн грн была оценена сертифицированными субъектами оценочной деятельности в 54,9 млн грн.
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