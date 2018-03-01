С 1 марта столичных потребителей электроэнергии начинает обслуживать новая компания

ПАО «Киевэнерго» передало функции по распределению и поставке электроэнергии АО «ДТЭК Киевские Электросети». Новая компания начинает обслуживать потребителей электрической энергии Киева с 1 марта 2018 года. Смена поставщика никоим образом не повлияет на порядок и стоимость предоставления услуг клиентам ПАО «Киевэнерго». Об этом сообщает пресс-служба «Киевэнерго».

ЗАО «ДТЭК Киевские Электросети» будет предоставлять услуги по ранее заключенным договорам с ОАО «Киевэнерго», поэтому киевлянам не нужно заключать новые договоры на электроснабжение. К ноябрю 2018 года, «ДТЭК Киевские Электросети» будет совмещать распределение и поставку электроэнергии. Впоследствии, в установленные законом сроки, дополнительно состоится отделение функции снабжения.

«Киевэнерго» назвали крупнейшим должником за газ в 2017 году.

Информационно-консультативные услуги клиентам продолжают оказывать центры обслуживания ПАО «Киевэнерго» и контакт-центр 15-88. Оплату услуг по-прежнему можно осуществлять через личный кабинет на сайте «Киевэнерго», мобильные приложения, отделения банков и «Укрпочты», а также электронные платежные системы.