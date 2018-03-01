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"Нафтогаз" намерен срочно закупить газ в Европе

"Нафтогаз" намерен срочно закупить газ в Европе

НАК “Нафтогаз Украина” вынужден в экстренном режиме закупить газ у европейских поставщиком из-за ненадлежащего выполнения ПАТ “Газпром” обязательств по контракту на транзит газа, а именно по несоблюдению условий давления газа в ГТС. Об этом сообщил источник в “Нафтогазе”.

По информации собеседника, в настоящий момент стоимость газа на европейских газовых хабах (площадки для торговли газом) – около $600 за 1 тыс. кубометров.

По материалам Зеркало Недели
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