"Нафтогаз" намерен срочно закупить газ в Европе

НАК “Нафтогаз Украина” вынужден в экстренном режиме закупить газ у европейских поставщиком из-за ненадлежащего выполнения ПАТ “Газпром” обязательств по контракту на транзит газа, а именно по несоблюдению условий давления газа в ГТС. Об этом сообщил источник в “Нафтогазе”.
По информации собеседника, в настоящий момент стоимость газа на европейских газовых хабах (площадки для торговли газом) – около $600 за 1 тыс. кубометров.
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