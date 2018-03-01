Под Киевом чиновников с чемоданом денег поймали на взятке

В Киевской области сотрудники военной прокуратуры задержали двух чиновников, получивших взятку в размере 1,3 млн гривен за земельные махинации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Пока некоторые жалуются, что из-за снега невозможно доехать на работу, военная прокуратура задержала в Киевской области «земельных махинаторов» на взятке более миллиона гривен в чемодане», – написал глава ГПУ.

По словам Луценко, задержан глава Полесской районной госадминистрации Киевской области, его заместитель, а также государственный кадастровый регистратор Госгеокадастра в Иванковском районе. Они требовали – и получили – от главы правления одной из местных общественных организаций взятку в размере 1,3 млн гривен за содействие в передаче в аренду земельных участков, общей площадью более 300 гектар, в Полесском районе Киевской области.

«Интересно, что указанные земельные участки принадлежат либо владельцам, которые официально умерли и не имеют наследников, либо лицам, место нахождения которых сейчас неизвестно», – добавил генпрокурор.