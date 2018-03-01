Украина нацелилась на получение еще 6 млрд долларов от "Газпрома"

Для взыскания с российского “Газпрома” 172 млрд гривен, или 6 млрд долларов штрафа в Украине сформировали межведомственную рабочую группу. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции, сообщил глава ведомства Павел Петренко.

Об этом передает “Сегодня”.

“Есть много юрисдикций, которые могут быть использованы, учитывая наличие у Украины договоров о правовой помощи”, – сказал Петренко в кулуарах инвестфорума Dragon Capital в Киеве.

Справка Finance.ua:

Украинский Национальный нефтегазовый холдинг “Нафтогаз Украины” начал судиться с российским “Газпромом” по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и по контракту купли-продажи Украиной российского газа.

1 июня 2017 года Стокгольмский арбитраж принял промежуточное решение в пользу “Нафтогаза”, просмотрев цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у российского монополиста с учетом рыночных условий.

Кроме того, Стокгольмский суд отменил требование “Газпрома”, согласно которому Украина должна была ежегодно закупать 52 миллиарда кубометров газа, или оплачивать его стоимость, при этом не выбирая весь объем (принцип “бери или плати”).