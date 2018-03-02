Средняя зарплата в январе уменьшилась на 15% по сравнению с прошлым месяцем

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) в январе 2018 года составила 8389 грн.
По сравнению с предыдущим месяцем, то есть декабрем 2017 года, средняя зарплата уменьшилась на 15,1%. На уровень январской зарплаты и ее динамику по сравнению с предыдущим месяцем традиционно повлияло сокращение единовременных выплат, которые осуществляются, как правило, за последний месяц года (вознаграждения по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск и т.п.). Вместе с тем по сравнению с январем 2017 года средняя зарплата номинально повысилась на 29,0%.
Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года снизилась на 16,5%, а по сравнению с январем 2017 года – выросла на 11,1%.
Номинальная зарплата в январе 2018 года превышала средний показатель по Украине (7711 грн) на 8,8%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в январе был в Киеве – 11668 грн, самым низким – в Тернопольской области, где он составил 5865 грн).
По уровню средней заработной платы в январе 2018 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники металлургического комплекса (11124 грн), предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (10419 грн), угольной промышленности (10212 грн).
От 8 до 10 тыс.грн составила в январе средняя зарплата работников торговли (9804 грн), финансовой и страховой деятельности (9277 грн), транспорта (9223 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (8938 грн), сферы государственного управления (8793 грн), машиностроения (8785 грн).
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