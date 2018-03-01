Exxon Mobil заявила о выходе из совместных с "Роснефтью" проектов по поискам нефти из-за антироссийских санкций

Крупнейшая публичная американская нефтяная корпорация Exxon Mobil из-за антироссийских санкций в текущем году намерена начать процедуру выхода из совместных проектов с “Роснефтью” в сфере поисков месторождений нефти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежегодный отчет, который был направлен в среду Exxon Mobil в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
В документе отмечается, что “в 2013 и 2014 годах корпорация Exxon Mobil и ”Роснефть“ создали различные структуры для осуществления операций в сфере нефтеразведки”. “В 2014 году Евросоюз и США ввели санкции против российского энергетического сектора. Во второй половине 2017 США законодательно закрепили и расширили санкции против России”, – отмечается в докладе.
“Корпорация Exxon Mobil и её дочерние структуры, с учетом изложенного выше, будут выполнять все требования законодательства, правила и нормы, — констатируется в документе. — В конце 2017 года года корпорация решила выйти из этих совместных проектов. Корпорация считает, что официально начнет процесс выхода в 2018 году. Решение о выходе приведет к чистым убыткам в размере 0,2 млрд долларов США”.
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