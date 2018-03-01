Цены на нефть стабильны после падения на 2% в среду

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе азиатской сессии в четверг после существенного падения днем ранее на данных о росте добычи нефти в США до рекорда, сообщает Dow Jones.
По итогам февраля Brent подешевела примерно на 4,7%, что стало первым месячным снижением с июня прошлого года. Цена WTI опустилась почти на 4,8%, при этом падения по итогам месяца не происходило с августа прошлого года.
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:53 по Киеву подешевели на $0,05 (0,08%) – до $64,68 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена упала на $1,79 (2,69%) и составляла $64,73 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель утром в четверг увеличились на $0,09 (0,15%) – до $61,73 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена рухнула на $1,37 (2,17%) и составляла на закрытие рынка $61,64 за баррель.
Как сообщило в среду министерство энергетики США, рост запасов нефти в стране на прошлой неделе составил 3,02 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,48 млн баррелей, дистиллятов – снизились на 960 тыс. баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов нефти на прошлом неделе на 2,1 млн баррелей. Они ожидали снижения резервов как бензина, так и дистиллятов на 200 тыс. баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы нефти, торгуемой на NYMEX, уменьшились на 1,22 млн баррелей.
При этом добыча нефти в США обновила исторический максимум. На минувшей неделе она выросла на 13 тыс. баррелей в сутки (б/с) – до 10,283 млн б/с.
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