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В Украине должна быть создана энергетическая биржа — Порошенко

В Украине должна быть создана энергетическая биржа — Порошенко

Петр Порошенко считает, что в Украине должна быть создана энергетическая биржа. Об этом президент заявил 28 февраля на ежегодной пресс-конференции.

«Именно в соглашении с международным валютным фондом записано «импортный паритет», а это – ориентация на биржу. Не нравится «Роттердам+», предложите «Варшаву+», «Бремен+». Мне ни то, ни то, ни то не нравится», — подчеркнул Порошенко.

Глава государства уверен в том, что экономическую биржу создать стоит.

«Реализация должна происходить на биржевых условиях, должен быть создан рынок. Это абсолютно реально. Если у одного себестоимость выше, у другого – дороже, не должен чиновник любого ранга регулировать цены, это приводит только к их неконтролируемому росту», — резюмировал он.

По материалам Главком
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