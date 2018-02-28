Coinbase передаст Налоговому управлению США данные 13 000 пользователей

13 000 пользователей популярной американской площадки для торговли цифровыми активами Coinbase получили уведомление о том, что в соответствии с постановлением федерального суда Северного округа Калифорнии компания вынуждена передать их данные Налоговому управлению США (IRS). Об этом сообщает CCN.

В первую очередь решение коснулось пользователей, которые осуществляли транзакции на общую сумму свыше $20 000 в течение года. Однако в Coinbase это считают частичной победой, поскольку IRS изначально требовало данные полумиллиона пользователей, что компания успешно оспорила в судах.

IRS запросило следующие данные: «идентификационный код налогоплательщика, имя, дата рождения, домашний адрес и перечень транзакций за период 2013-2015».

Среди тех, кого затронула ситуация, оказался и известный предприниматель, а по совместительству проповедник криптофилософии Андреас Антонопулос. Тем не менее, он подчеркнул, что он честно платит налоги со своего криптовалютного состояния.