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Coinbase передаст Налоговому управлению США данные 13 000 пользователей

Coinbase передаст Налоговому управлению США данные 13 000 пользователей

13 000 пользователей популярной американской площадки для торговли цифровыми активами Coinbase получили уведомление о том, что в соответствии с постановлением федерального суда Северного округа Калифорнии компания вынуждена передать их данные Налоговому управлению США (IRS). Об этом сообщает CCN.

В первую очередь решение коснулось пользователей, которые осуществляли транзакции на общую сумму свыше $20 000 в течение года. Однако в Coinbase это считают частичной победой, поскольку IRS изначально требовало данные полумиллиона пользователей, что компания успешно оспорила в судах.

IRS запросило следующие данные: «идентификационный код налогоплательщика, имя, дата рождения, домашний адрес и перечень транзакций за период 2013-2015».

Среди тех, кого затронула ситуация, оказался и известный предприниматель, а по совместительству проповедник криптофилософии Андреас Антонопулос. Тем не менее, он подчеркнул, что он честно платит налоги со своего криптовалютного состояния.

По материалам Forklog
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