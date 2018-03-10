Солнце и ветер могут обеспечить США электроэнергией на 80%

По мнению ученых, возобновляемые источники энергии могут обеспечить 80% потребления электричества в США. Однако, чтобы достичь 100%, необходимо создать системы хранения энергии, которые смогут нивелировать разницу в выработке электричества, если выдастся пасмурная и безветренная погода, пишет Science Daily.
«Если мы хотим полагаться только на возобновляемые источники, мы должны придумать, что делать с их изменчивостью и непостоянством», — уверен доцент кафедры изучения Земли Калифорнийского университета в Ирвайне (CUI) Стивен Дэвис.
Команда исследователей из CUI, Калифорнийского технологического института и Института Карнеги проанализировала метеорологические данные за 36 лет (с 1980 по 2015), чтобы понять, какие фундаментальные геофизические барьеры могут возникнуть в процессе перехода на чистую энергетику. «Мы рассмотрели изменчивость солнечной и ветровой энергии как во времени, так и в пространстве. И сравнили это с потребностью в электроэнергии США, — рассказал Девис. — В 80% случаях мы можем полностью положиться на возобновляемые источники. Для остальных 20% нужно построить либо федеральную линию электропередачи, либо системы хранения энергии, которые смогут автономно подпитывать сеть в течение, как минимум, 12 часов».
Строительство линий электропередачи обойдется в миллиарды долларов, но по сравнению с повсеместным внедрением систем хранения энергии это все равно дешево. Нынешние технологии настолько дорогие, что на подобный проект придется потратить триллионы долларов. При этом, сам факт, что возобновляемые источники могут обеспечивать страну электричеством, кажется настоящим чудом. Несколько лет назад никто бы не поверил, что они могут составить даже 20-30% от общего энергопотребления.
Популярность «зеленой» энергетики привела к заметному снижению себестоимости производства электроэнергии с помощью возобновляемых источников. Поэтому переход на ВИЭ произойдет быстрее, чем планировали власти Калифорнии. Половину электричества штат будет получать от «чистых» источников уже к 2020 году.
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