Украина улучшила позиции в рейтинге паспортов

В мировом рейтинге паспортов Украина заняла 42 место.

Об этом свидетельствует обновленный рейтинг международной консалтинговой компании Henley & Partners.

Авторы исследования проанализировали 200 стран и территорий.

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Несколько лет подряд паспорт Германии неизменно занимал первое место в мире. Но в феврале 2018 года на первое место переместились Сингапур и Япония с рекордным показателем – безвизовый доступ в 180 стран.

«Германия опустилась на второе место, хотя и улучшила свои показатели за два месяца. Граждане Германии могут посещать без визы 179 стран мира (177 в начале января 2018 года). Третье место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея», – говорится в исследовании.

Также сообщается, что за два месяца 2018 года Украина добавила к списку безвизовых стран четыре государства – Руанда, ОАЭ, Ниуэ, Теркс и Кайкос, переместившись таким образом на 42-е место.

За год Украина поднялась на 16 позиций в рейтинге, показав самый заметный рост мобильности в мире. Сейчас украинцам открыт безвизовый доступ в 118 стран.