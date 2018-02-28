Активы 33 банков-банкротов продали на 146 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение прошлой недели продал активы 33 неплатежеспособных банков на общую сумму 146,29 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Фонда, из этой суммы на 113,48 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 32,26 млн грн – от реализации основных средств банков.
Кроме того, 0,35 млн грн получено от непосредственного продажи имущества банков, 0,20 млн грн – от продажи других активов.
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