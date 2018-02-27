НБУ потребовал не нарушать банковскую тайну, но собирать сведения об украинцах

От украинских банков потребовали крайне аккуратно пользоваться клиентской информацией, не превышать своих полномочий и не разглашать банковской тайны. Нацбанк написал на эту тему целое письмо финансистам, оно оказалось в распоряжении UBR.ua: «О недопустимости неправомерного использования персональных данных» №25-0007/11290.
Также регулятор напомнил подопечным, что они не имеют права вмешиваться в личную жизнь своих клиентов.
«Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека», — отмечается в нацбанковском документе.
В нем несколько раз напоминается не только об административной, но еще и об уголовной ответственности банкиров. Можно угодить за решетку на срок до трех лет. В тоже время контролер не освобождает подопечных от обязанности проверять клиентов.
Позиция НБУ такая: банки должны проводить идентификацию и верификацию клиентов (людей и бизнеса), но при этом они не должны делать это неправомерно и нарушать правила по персональным данным и банковской тайне. Известны ли центробанку какие-то случаи подобных нарушений — чиновники не сообщают.
Как рассказали юристы, почти все банки внедрили у себя новые анкеты-опросники, в которых запрашивают персональные данные. Хотят, чтобы физические и юридические лица сообщили им, где еще открыли счета, какие суммы на них хранят, какие обороты обеспечивают. Еще банкиры интересуются кредитными активностями новых клиентов.
«Человеку необязательно отвечать на эти вопросы. Он может поставить прочерки на этих вопросах, сославшись на закон о защите персональных данных. Наши клиенты так поступали неоднократно, и еще ни разу никому не отказывали в открытии счета. Его всегда открывали», — отметил в разговоре управляющий партнер ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев.
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