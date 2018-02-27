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Сбербанк заберет имущество кондитерской фабрики «А.В.К.»

Сбербанк заберет имущество кондитерской фабрики «А.В.К.»

Хозяйственный суд Закарпатской области 30 января издал приказ о принудительном взыскании Сбербанком залогового имущества кондитерской фабрики «А.В.К.» в Мукачево Закарпатской области.

Об этом свидетельствует соответствующий приказ суда.

Приказ выдан на принудительное исполнение решения хозсуда Закарпатской области от 19 октября 2017 года, которое вступило в силу 17 января 2018 года.

Комплекс зданий фабрики и земельный участок в Мукачево по ул. Духновича, 14 является залоговым имуществом по договору об открытии кредитной линии, заключенном между Сбербанком и «А.В.К.» от 2009 года.

Взыскание залога произойдет в счет частичного погашения задолженности по кредиту «А.В.К.» на $56,8 млн (1,4 млрд грн в эквиваленте).

После взыскания банк планирует продать имущество за 21,2 млн грн.

По материалам Финансовый клуб
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