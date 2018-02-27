Сбербанк заберет имущество кондитерской фабрики «А.В.К.»

Хозяйственный суд Закарпатской области 30 января издал приказ о принудительном взыскании Сбербанком залогового имущества кондитерской фабрики «А.В.К.» в Мукачево Закарпатской области.
Об этом свидетельствует соответствующий приказ суда.
Приказ выдан на принудительное исполнение решения хозсуда Закарпатской области от 19 октября 2017 года, которое вступило в силу 17 января 2018 года.
Комплекс зданий фабрики и земельный участок в Мукачево по ул. Духновича, 14 является залоговым имуществом по договору об открытии кредитной линии, заключенном между Сбербанком и «А.В.К.» от 2009 года.
Взыскание залога произойдет в счет частичного погашения задолженности по кредиту «А.В.К.» на $56,8 млн (1,4 млрд грн в эквиваленте).
После взыскания банк планирует продать имущество за 21,2 млн грн.
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