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Инвесторам вернут деньги в случае провала запуска криптовалюты Telegram

Инвесторам вернут деньги в случае провала запуска криптовалюты Telegram

Организаторы ICO Telegram пообещали инвесторам возврат вложенных средств в случае неудачи с запуском платформы TON и собственной криптовалюты до октября 2019 года.

Об этом сообщает ForkLog со ссылкой на Business Insider, в распоряжении которого есть официальные документы компании.

Однако наряду с этим компания не гарантирует, что у нее будет достаточно средств для возврата инвесторам.

“Нет никакой гарантии, что эмитент или Telegram будут обладать достаточным объемом средств для выплат в соответствии с условиями соглашения. Ни эмитент, ни Telegram не имеют никаких обязательств использовать привлеченные от продажи токенов средства в пользу инвесторов”, – говорится в документе.

По материалам Forklog
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