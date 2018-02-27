Инвесторам вернут деньги в случае провала запуска криптовалюты Telegram

Организаторы ICO Telegram пообещали инвесторам возврат вложенных средств в случае неудачи с запуском платформы TON и собственной криптовалюты до октября 2019 года.
Об этом сообщает ForkLog со ссылкой на Business Insider, в распоряжении которого есть официальные документы компании.
Однако наряду с этим компания не гарантирует, что у нее будет достаточно средств для возврата инвесторам.
“Нет никакой гарантии, что эмитент или Telegram будут обладать достаточным объемом средств для выплат в соответствии с условиями соглашения. Ни эмитент, ни Telegram не имеют никаких обязательств использовать привлеченные от продажи токенов средства в пользу инвесторов”, – говорится в документе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сим-карты украинцев привяжут к паспортным данным: Что изменится8 ч. назад - 5600 28
Гройсман рассказал, как вернуть заробитчан3 ч. назад - 1484 19
Украина показала на выставке вооружений в Абу-Даби нового "дрона-камикадзе"Вчера, 22:00 - 2393 18
В Украине появится еще одно министерство7 ч. назад - 1747 15
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)Вчера, 15:10 - 3624 12
Сим-карты украинцев привяжут к паспортным данным: Что изменится8 ч. назад - 5600 28
Украина показала на выставке вооружений в Абу-Даби нового "дрона-камикадзе"Вчера, 22:00 - 2393 18
Стоимость проезда между Киевом и аэропортом Борисполь взлетела до 100 грн10 ч. назад - 2235 5
Самопровозглашенного создателя биткоина обвинили в мошенничестве на 5 миллиардов долларов7 ч. назад - 2088
Субсидии будут начислять по-новому7 ч. назад - 1819 1
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)Вчера, 15:10 - 3634 12
Microsoft разработала VR-трость для слепыхПозавчера, 15:10 - 318
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 1657 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 2693
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1685 1
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Рада підтримала в першому читанні законопроект про...Обговорення статей