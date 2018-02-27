По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (63,936 млн и 78,406 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (66 и 41). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,98-27,00 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 107 активных заявок по доллару на сумму более 152,542 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
30,0000 – 200
27,0000 – 2 000
26,9500 – 10 000
26,9500 – 10 000
26,9500 – 7 777
26,9400 – 1 500
26,9200 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,8900 – 6 400
26,9000 – 7 000
26,9000 – 10 000
26,9000 – 6 500
26,9000 – 4 000
26,9000 – 341 000
26,9000 – 23 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26.9719
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26.8981
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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