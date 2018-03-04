Очередь в детсады столицы обещают сократить вдвое

В 2018 году в столице будет создано около 2 тыс. мест в детсадах, что обеспечит сокращение очереди практически вдвое.
Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.
«В течение 2017 года благодаря открытию 10 детсадов (5 коммунальных, 1 ведомственного и 4 частных) и восстановлению работы 84 групп создано 3600 мест в столичных детсадах. Это позволило сократить очередь, и сейчас очередь на первоочередное зачисление в детские сады составляет 4200 детей. Уже в этом году будет создано еще около 2000 мест, что позволит сократить очередь еще вдвое», – говорится в сообщении.
В 2018 году будет открыто 8 детсадов. Начиная с 2014 года очередь в детсады сократилась с 15 тыс. до 4,2 тыс. детей.
Проблему с нехваткой мест в киевских детсадах собираются решать не только посредством строительства и запуска новых дошкольных заведений, но при помощи ремонтов старых.
Ими займется Украинский фонд социальных инвестиций (УФСИ) за счет грантов немецкого правительства. Он сделает ставку на ремонт хозяйственных блоков и прочих подсобных помещений. И таким образом высвободит больше места для новых групп, в которые будет набрано больше детей.
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