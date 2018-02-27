ЕС может ввести новые правила для криптовалют

В ближайшие месяцы могут быть разработаны новые правила в отношении криптовалют и активов на основе блокчейна.

С таким заявлением выступил представитель Европейского союза после завершения круглого стола по этой теме.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис предположил, что руководство блока может начать осуществлять дополнительный надзор за этой областью, хотя это будет зависеть “от фактов и обстоятельств вокруг конкретных крипто-токенов”. Еврокомиссия продолжит свою работу по этому направлению.

Основываясь на оценке рисков и возможностей и пригодности существующей нормативной базы для этих инструментов, Комиссия определит, требуется ли регулирование на уровне ЕС.

Что поразительно, так это тот факт, что Домбровскис, в общем, положительно отозвался о ICO-проектах, хотя и признал существование определенных рисков для тех, кто инвестирует в блокчейн-проекты через токены.

Вице-президент отметил, что в ЕС объемы криптовалютной торговли сравнительно невысоки. Европе необходимо работать с другими странами G20 для устранения возможных рисков.

В некотором смысле, он повторил мнение официальных лиц из Франции и Германии, которые заявили, что криптовалюты могут «представлять значительный риск для инвесторов” и которые инициировали обсуждение этого вопроса на предстоящем саммите G20.