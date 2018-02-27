Стив Возняк: кто-то украл у меня семь биткоинов

Сооснователь корпорации Apple Стив Возняк сообщил, что мошенники украли у него семь биткоинов. Об этом пишет The Economic Times.

«У меня было семь биткоинов, которые впоследствии украли мошенники, — признался Возняк в ходе проходившего в Индии бизнес-саммита. — Кто-то купил их у меня при помощи кредитной карты, а затем отменил по ней платеж. Это так просто. И это было сделано при помощи номера украденной кредитной карты, так что вернуть средства назад невозможно».

Также по его словам, технология блокчейн сама по себе не гарантирует отсутствие мошенничества в этой сфере.

Отвечая на вопрос об опыте инвестирования в криптовалюты, Возняк ответил, что покупку биткоинов по $700 он рассматривает в качестве эксперимента, а не инвестиции.

«Я владел ими [биткоинами], чтобы однажды иметь возможность путешествовать и при этом не использовать кредитные карты, кошельки или наличность. Чтобы я мог все это делать с помощью биткоина. Я изучил, какие именно отели и организации принимают биткоин. Это по-прежнему очень сложно. Также я пытался покупать вещи онлайн за биткоины и торговать им».