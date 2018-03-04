Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами

Для использования в густонаселенных городах компания Amazon.com, Inc запатентовала многоуровневые парковки-ульи для дронов – «многоэтажный центр обработки и исполнения заказов для беспилотных летательных аппаратов».
По задумке руководства компании склад должен служить стартовой площадкой для дронов, которые будут в считанные минуты доставлять товары покупателям.
«В опубликованной патентной заявке Amazon описала изобретение как многоуровневые центры комплектования беспилотных летательных аппаратов, которые могут помочь держать дроны там, где они нужны», – говорится в сообщении.
Чтобы беспилотники, которые будут доставлять людям все необходимое по воздуху, были всегда под рукой, задумано строить многоэтажные центры дронов вертикально, а не горизонтально, позволяя им размещаться в центральных районах города или в других густонаселенных районах. Это также позволило бы дронам взлетать и заходить на посадку без опасного приближения к пешеходам на улице.
Инженеры компании разрабатывают малошумные дроны, способные летать на высоте от 70 до 170 м (выше проходят коридоры основной авиации).
Чтобы избежать несчастных случаев, возможных при падении дронов на людные улицы, Amazon обещает своим беспилотникам запасные двигатели: при поломке несущей системы дрон не упадет на землю, а долетит «домой».
Amazon утверждает, что, когда доставка товаров дронами станет обычным делом, такие центры-башни станут необходимы в городах, особенно в густонаселенных районах. О конкретных планах по воплощению этой идеи на практике пока неизвестно.
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