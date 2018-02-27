Кабмин зафиксировал зарплату строителей на 2018 год

Минрегионстрой определило ориентировочный размер сметной заработной платы в строительстве на 2018 год в размере 5500-7800 грн. Он используется при определении стоимости объектов строительства, финансируемых с привлечением бюджетных средств, средств государственных и коммунальных предприятий, а также кредитов под государственные гарантии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В расчете были учтены данные подрядчиков по надбавкам и доплатам, размер прожиточного минимума в 2018 году и соответствующие предложения областных государственных администраций.

Сейчас есть предложение в рамках децентрализации отойти от практики централизованного расчета фиксированной сметной заработной платы.

Размер сметной зарплаты в строительстве учитывается заказчиками (инвесторами) при определении стоимости строительства на стадии разработки проектной документации. По каждому конкретному объекту заказчики строительства принимают решения относительно уровня сметной заработной платы в составе стоимости строительства, исходя из его вида и особенностей осуществления строительных работ на объекте. Определенная стоимость строительных работ касается нового строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта и технического переоснащения.