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На Хмельнитчине за газ не платят почти 60% потребителей

На Хмельнитчине за газ не платят почти 60% потребителей

По состоянию на начало 2018 года долги за газ в Хмельницкой области выросли почти до 280 млн грн. Также растет долг бюджета перед ООО «Хмельницкгаз сбыт» – государство задержало расчеты за газ, потребленный субсидиантами и льготниками, на сумму 915 млн грн.

По итогам прошлого года, лишь 43% потребителей Хмельницкой области своевременно и систематически платят за потребленное голубое топливо, остальные – имеют задолженность и продолжают ее наращивать.

Так, общий долг населения на 1 января 2018 года составляет почти 280 млн грн. Таким образом, в течение года долги бытовых клиентов «Хмельницкгаз сбыта» выросли на 13%, ведь, если на 1 января 2017 года долги подолян составляли 248 млн грн., то на 1 января 2018 года – уже 280 млн грн.

Крупнейшими должниками стабильно являются потребители города Хмельницкого и Хмельницкого района с долгом в 138 млн грн, и города Каменца-Подольского и Каменец-Подольского района с долгом в 33 млн грн.

В то же время 270 тысяч или 70% подолян пользуются льготами и субсидиями на газ, получая от государства компенсацию значительной части стоимости газа. Однако 52% из получателей государственной помощи задолжали за потребленное голубое топливо.

По материалам Главком
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