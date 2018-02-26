В аэропорту Борисполь у украинца изъяли 20 кг серебра в гранулах (фото)

В пункте пропуска Борисполь таможенники изъяли у украинца, который вернулся из Турции, 20 кг серебра в гранулах. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы в понедельник, 26 февраля.

Согласно сообщению, для прохождения таможенного контроля украинец избрал упрощенную систему “зеленый коридор”, чем автоматически засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию или ограниченных к перемещению.



Партия серебра в гранулах находилась в ручной клади (рюкзаке) и была обнаружена во время проведения выборочного таможенного контроля багажа граждан после пересечения мужчиной “белой линии”. Любые ценовые документы на товар и сертификаты качества у пассажира отсутствовали.