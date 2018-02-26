Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 666 0

В аэропорту Борисполь у украинца изъяли 20 кг серебра в гранулах (фото)

В аэропорту Борисполь у украинца изъяли 20 кг серебра в гранулах (фото)

В пункте пропуска Борисполь таможенники изъяли у украинца, который вернулся из Турции, 20 кг серебра в гранулах. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы в понедельник, 26 февраля.

Согласно сообщению, для прохождения таможенного контроля украинец избрал упрощенную систему “зеленый коридор”, чем автоматически засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию или ограниченных к перемещению.

Партия серебра в гранулах находилась в ручной клади (рюкзаке) и была обнаружена во время проведения выборочного таможенного контроля багажа граждан после пересечения мужчиной “белой линии”. Любые ценовые документы на товар и сертификаты качества у пассажира отсутствовали.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018