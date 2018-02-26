Теневая занятость принесла пенсионному фонду 30 миллиардов убытков

Убытки Пенсионного фонда в 2017 году составили 30 миллиардов гривен вследствие высокого уровня теневой занятости населения, который составляет 23,1%.
Об этом сообщается в публичном отчете фонда.
Сообщается, что, по данным Государственной службы статистики, 3,7 млн человек, или каждый третий работник, работает без оформления трудовых отношений.
Больше всего таких работников в сельском хозяйстве (42,7%), в торговле (19,6%), строительстве (15,7%), промышленности (5,3%) и на транспорте (3,3%).
Читайте также: Каждый третий украинец работает в тени – Госслужба труда
“В результате неформальной занятости убытки Пенсионного фонда в год расчетно составляют более 30 млрд грн”, – подчеркивается в отчете фонда.
Отмечается, что по результатам проведенной работы в 2017 году легализовано 99,5 тыс. рабочих мест (что на 95,2 тыс. рабочих мест меньше, чем в 2016 году), в результате чего мобилизовано 120,2 млн грн единого социального взноса (что на 39,3 млн грн меньше, чем в 2016 году).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Одесской области целый город предупредили, что отключат газ за долги8 ч. назад - 1325 65
Hyperloop по-украински: эксперты подсчитали примерную стоимость билета7 ч. назад - 3278 15
Глава Минфина США: хотим превратить Луну в заправкуВчера, 22:00 - 3685 13
СМИ узнали, во сколько обойдется Германии "Северный поток-2"10 ч. назад - 1256 5
Глава украинского Hyperloop озвучил цену строительства тестовой площадки2 ч. назад - 829 4
Когда упадут цены на электромобили: эксперт дал оптимистичный прогноз9 ч. назад - 4229
Глава Минфина США: хотим превратить Луну в заправкуВчера, 22:00 - 3685 13
Сообщили, когда IKEA появится в Украине8 ч. назад - 3317 2
Hyperloop по-украински: эксперты подсчитали примерную стоимость билета7 ч. назад - 3278 15
В Украине изменили правила регистрации абонентов связиВчера, 20:00 - 2757 1
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)4 ч. назад - 519 1
Microsoft разработала VR-трость для слепыхВчера, 15:10 - 211
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 1357 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 2372
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1585 1
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -...Обговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг