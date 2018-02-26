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Google Assistant выучит 30 языков

Google Assistant выучит 30 языков

К концу 2018 года Google Assistant научится понимать и разговаривать на 30 языках, благодаря чему с ним смогут свободно взаимодействовать 95 пользователей Android.

Интеллектуальный помощник сможет одновременно говорить сразу на нескольких языках – он будет автоматически переключаться между ними по мере надобности, сообщает «3Dnews».

Google Assistant был запущен примерно год назад, но лишь на английском языке. Теперь система поддерживает ещё семь языков – французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, испанский и бразильский вариант португальского языка. Следовательно, Google за 10 месяцев предстоит научить помощника ещё 22 языкам.

Руководитель по продукту Ник Фокс говорит, что на 30 языках компания останавливаться не собирается. В «следующие несколько месяцев» Google Assistant сможет говорить на датском, голландском, хинди, индонезийском, норвежском, шведском и тайском.

Переключение между языками на ходу – тоже очень важное нововведение. Раньше приходилось менять язык в настройках Android, что крайне неудобно. Google Assistant не сможет различать языки в пределах одного предложения. Новая возможность сперва будет работать на английском, французском и немецком языках, но со временем список обещают увеличить.

Расширение языковой базы поможет Google Assistant догнать Siri, который работает с 20 языками и различными диалектами. Помощник Apple, к тому же, поддерживает кантонский и мандаринский диалекты китайского, чем система Google пока похвастаться не может.

По материалам 3dnews.ru
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