Команда Monobank планирует запуск банка в Великобритании

Команда Fintech Band планирует запустить банк, похожий на monobank, в Великобритании и затем в Европе.
Об этом на своей странице в Facebook написал соучредитель проекта Дмитрий Дубилет.
“Большая часть свойств продукта, которые мы планируем для британского рынка, будет запущена и в Украине (и среди них будут достаточно интересные!). Так что наши украинские клиенты только выиграют”, – отметил он.
По словам Дубилета, за последние пару месяцев он провел много времени в Лондоне, прорабатывая запуск.
“Нам предстоит решить сотни вопросов – от получения лицензий до маркетинговой стратегии. Нужно сформировать в Британии офис. Мы будем привлекать под проект инвестиции от венчурных фондов … В общем, работы много”, – написал он.
“Но я уверен, что у нас получится создать глобальный ФинТех стартап с капитализацией под миллиард уже через несколько лет”, – добавил Дубилет.
Добавим, что на сайте finance.ua можно оформить карту monobank, а также ознакомиться со всеми условиями и преимуществами использования продуктов этого банка.
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