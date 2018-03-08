Экономика Украины должна расти темпами 4-6% в год, - глава совета НБУ

Экономика Украины может и должна расти темпами в 4-6% в год.
Об этом заявил глава совета НБУ Богдан Данилишин.
По его словам, в 2017 году, при цели по инфляции в 8±2% фактически имеем 13,7%, а еще имеем рост ВВП за 2017 год на уровне 2,1%, что критически слабо как на фоне базы сравнения (не самый удачный 2016 год), так и с точки зрения того, что экономика Украины может и должна расти темпами в 4-6% в год.
По мнению академика, содействие поддержанию устойчивых темпов экономического роста тоже относится к задачам Национального банка Украины.
“В современных экономических реалиях Украины жесткая монетарная политика провоцирует медленные темпы экономического роста. Вот несколько цифр в подтверждение. Уровень монетизации экономики Украины по состоянию на конец 2017 составил 40%. А, например, в Польше – 62%, Турции – 61% (страны, с которыми имеем тесные внешнеторговые отношения и экономические успехи которых принято ставить Украине в пример). “Финансовая глубина экономики” (отношение суммы банковских кредитов к ВВП) у нас составляет 35%, в Польше – 75%, в Турции – 80%”, – подчеркнул Данилишин.
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