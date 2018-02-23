Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи

Хранилища энергии предназначены для одноразовых диагностических устройств. Такие, например, часто используются в медицине. Теперь они смогут стать экологичнее. После использования батарейку можно выкинуть в обычную мусорку — она не нанесет вреда окружающей среде, полностью растворившись спустя время, рассказывает Inhabitat.

Идея такой батареи была реализована испанской компанией Fuelim. Создатели рассказывают, что в ее составе только бумага, углерод и нетоксичные металлы. Они уточняют, что пока такая батарейка не сможет привести в движение автомобиль, но отлично подходит для проведения тестов и анализов, диагностики различных заболеваний. То есть подразумевается, что бумажная батарея будет питать специальные диагностические приборы.

Создатель Fuelim Хуан Пабло Эскиэль говорит, что сегодня одноразовые диагностические устройства во время использования расходуют менее 1% от всего заряда батареи. Несмотря на это, тестер вместе с батарейкой отправляется в мусорное ведро. После этого при хорошем раскладе литиевые батарейки пойдут на трудоемкую переработку, либо еще сильней усугубят экологическую обстановку, пополнив огромное количество оставленных в земле батареек.

Хуан Пабло предлагает другой подход. Его бумажные батареи, как и сами диагностические устройства, рассчитаны только на одно применения. В них содержится энергия, которой точно хватит для проведения теста, — излишков не будет. Такое ограничение позволило не использовать токсичные металлы. И если для энергоемких процессов это большой минус, то для области диагностики эффективный плюс. Потребитель получает дешевые батарейки, а природа получает то, что сможет без проблем переработать сама, даже без участия людей. Изобретатель рассказывает, что батареи выдают напряжение от 1 В до 6 В при мощности 100 мВт.