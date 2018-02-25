Nissan запустит тестовый проект беспилотного такси весной

Nissan и DeNA объявили о совместном запуске пилотного проекта беспилотного такси Easy Ride в Японии этой весной. В пресс-релизе Nissan говорится, что машины будут передвигаться по району между штаб-квартирой компании и торговым центром Yokohama World Porters в городе Иокогама.
Многие компании, разрабатывающие беспилотные автомобили, делают упор на использование их в качестве такси. В частности, в этом направлении работают такие компании, как Waymo, Uber и «Яндекс». В перспективе такси на базе беспилотных автомобилей позволит существенно удешевить перевозки — этому поспособствует практически круглосуточная работа каждой машины и отсутствие необходимости платить водителю.
Теперь стало известно, что Nissan совместно с DeNA запускает свой пилотный проект беспилотного такси уже этой весной. Начиная с 5 марта 2018 года в Иокогаме первые беспилотные автомобили программы Easy Ride станут доступны для всех желающих. В рамках первого пилотного проекта, правда, автомобили такси будут двигаться по маршруту протяженностью 4,5 километра между штаб-квартирой Nissan и торговым центром Yokohama World Porters, однако пассажиры смогут через приложение на смартфоне и планшет, установленный в машине, выбирать один из 500 пунктов назначения, расположенных вдоль основного маршрута. За перемещением автомобилей будут наблюдать удаленные операторы.
Также предполагается, что во время поездки пассажиры будут проходить опрос, который поможет DeNA и Nissan улучшить проект. В дальнейшем разработчики планируют улучшить логистику, внедрить поддержку нескольких языков в систему, чтобы к Олимпиаде-2020 в Токио уже представить полноценный сервис такси.
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