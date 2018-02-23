Омелян назвал дату полетов Ryanair в Украину

Европейский лоукостер Ryanair может начать летать в Украину в конце октября – начале ноября 2018 года.
Об этом на брифинге рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
“Мы не комментируем никаких подробностей до подписания контрактов с двумя государственными аэропортами. Единственное, что могу сообщить, это ориентировочно начало рейсов конец октября – начало ноября”, – сообщил Омелян.
Он также отметил, что рассчитывает на рост пассажиропотока в аэропорту “Борисполь” до 20 млн в течение ближайших трех лет. “Если нам это удастся, я буду счастлив. Пока рост 20-30% этого обеспечить не может. Но я надеюсь, за счет продуманной бизнес-стратегии аэропорта эта цифра абсолютно достижима за счет бюджетных авиакомпаний”, – отметил Омелян.
Кроме того, он сообщил, что продолжаются переговоры по созданию бюджетных авиакомпаний в Украине за счет иностранного капитала. “Нам необходимо развивать этот рынок. Наше четкое видение и цель, чтобы у нас были созданы региональные хабы на базе, как минимум, Львова, Одессы и Харькова”, – объяснил министр инфраструктуры.
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