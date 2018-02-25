В Укравтодоре предлагают повысить штрафы за превышение скорости

В Украине следует повысить суммы штрафов за превышение скорости на дорогах, а также ужесточить контроль со стороны правоохранителей. Об этом заявил и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог (“Укравтодор”) Славомир Новак.

“Нам не хватает полиции, которая бы штрафовала нарушителей скоростного режима. Мы можем прописать ограничение в 40, 50, 60 км/ч, но если некому штрафовать за превышение скорости, то закон не будет работать. Это первоочередная задача – усиление полиции и увеличение штрафов”, – заявил Новак.

Напомним, с 1 января в Украине ввели новое ограничение скорости в городе – 50 км/ч.

Также Новак считает, что для решения вопроса превышения водителями скорости и, соответственно, для снижения уровня смертности на дорогах необходимо построить автоматическую систему контроля скорости, изменить закон о фотофиксации.

“Только так мы получим реальный результат относительно нарушения скоростного режима и сокращения смертности. Но я осознаю: это непопулярное мнение, особенно среди водителей”, – отметил глава “Укравтодора”.

Он также подчеркнул, что решение вопроса увеличение предельной скорости на дорогах – в первую очередь, за полицией, коммунальными властями или владельцами дорог.

“Они должны решать, какая должна быть скорость. Если есть возможность и дорога – на две-три-четыре полосы, то, конечно, можно увеличить скорость на ней. Мы предложили основное общее условие по дорогам в населенных пунктах: с 60 км/ч снизили до 50 км/ч. В других странах, например в ЕС, идут переговоры на предмет снижения еще с 50 км/ч до 30 км/ч в специальных зонах, в центре городов”, – сказал Новак.