Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1098 0

В Укравтодоре предлагают повысить штрафы за превышение скорости

В Укравтодоре предлагают повысить штрафы за превышение скорости

В Украине следует повысить суммы штрафов за превышение скорости на дорогах, а также ужесточить контроль со стороны правоохранителей. Об этом заявил и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог (“Укравтодор”) Славомир Новак.

“Нам не хватает полиции, которая бы штрафовала нарушителей скоростного режима. Мы можем прописать ограничение в 40, 50, 60 км/ч, но если некому штрафовать за превышение скорости, то закон не будет работать. Это первоочередная задача – усиление полиции и увеличение штрафов”, – заявил Новак.

Напомним, с 1 января в Украине ввели новое ограничение скорости в городе – 50 км/ч.

Также Новак считает, что для решения вопроса превышения водителями скорости и, соответственно, для снижения уровня смертности на дорогах необходимо построить автоматическую систему контроля скорости, изменить закон о фотофиксации.

“Только так мы получим реальный результат относительно нарушения скоростного режима и сокращения смертности. Но я осознаю: это непопулярное мнение, особенно среди водителей”, – отметил глава “Укравтодора”.

Он также подчеркнул, что решение вопроса увеличение предельной скорости на дорогах – в первую очередь, за полицией, коммунальными властями или владельцами дорог.

“Они должны решать, какая должна быть скорость. Если есть возможность и дорога – на две-три-четыре полосы, то, конечно, можно увеличить скорость на ней. Мы предложили основное общее условие по дорогам в населенных пунктах: с 60 км/ч снизили до 50 км/ч. В других странах, например в ЕС, идут переговоры на предмет снижения еще с 50 км/ч до 30 км/ч в специальных зонах, в центре городов”, – сказал Новак.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018