Почтальонов подсадят на колеса: «Укрпочта» анонсировала запуск мобильных офисов

Государственный почтовый оператор «Укрпочта» объявил о запуске услуги адресной доставки посылок. С 1 марта отправления за отдельную плату будут привозить прямо к дверям получателей в столице. Позднее услугу обещают запустить в других областных центрах. Для этого сервиса компания закупила 131 новый автомобиль.

Заказать услугу можно будет в личном кабинете на сайте компании. Причем кроме классической доставки всех видов отправлений, работники компании смогут выполнять и ряд финансовых функций. Например, принимать или доставлять почтовые переводы, принимать различные платежи, а также оформлять подписку на газеты и журналы.

Незадолго до запуска проекта оператор организует всеукраинские смотрины – в столице устроят импровизированную выставку нового транспорта, включая грузовики. В компании обещают, что с 1 апреля услуга станет доступной для жителей Львова, Одессы, Харькова и Днепра. В будущем ее расширят на все областные центры.