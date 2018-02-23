Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 328 0

Почтальонов подсадят на колеса: «Укрпочта» анонсировала запуск мобильных офисов

Почтальонов подсадят на колеса: «Укрпочта» анонсировала запуск мобильных офисов

Государственный почтовый оператор «Укрпочта» объявил о запуске услуги адресной доставки посылок. С 1 марта отправления за отдельную плату будут привозить прямо к дверям получателей в столице. Позднее услугу обещают запустить в других областных центрах. Для этого сервиса компания закупила 131 новый автомобиль.

Заказать услугу можно будет в личном кабинете на сайте компании. Причем кроме классической доставки всех видов отправлений, работники компании смогут выполнять и ряд финансовых функций. Например, принимать или доставлять почтовые переводы, принимать различные платежи, а также оформлять подписку на газеты и журналы.

Незадолго до запуска проекта оператор организует всеукраинские смотрины – в столице устроят импровизированную выставку нового транспорта, включая грузовики. В компании обещают, что с 1 апреля услуга станет доступной для жителей Львова, Одессы, Харькова и Днепра. В будущем ее расширят на все областные центры.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018