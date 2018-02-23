В Украине "пропишут" правила игры на рынке драгоценных металлов - законопроект

Минфин представит для обсуждения законопроект о государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«В рамках проведения реформы государственных контролирующих органов и дерегуляции хозяйственной деятельности в связи с постановлением Кабмина об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти была ликвидирована Государственная пробирная служба Украины, которая выполняла функции по реализации государственной политики в сфере пробирного контроля и осуществляла контроль за соблюдением требований законодательства при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Согласно постановлению, функции по реализации государственной политики в сфере государственного пробирного контроля возложены на Минфин, но без осуществления контрольно-надзорных функций», – говорится в сообщении.
Функции по защите прав потребителей изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней возложены на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, которая является контрольно-надзорным органом. Кроме того, полномочия органов государственного надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства при осуществлении операций на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней имеют органы доходов и сборов и подразделения Национальной полиции.
Главная цель наработанного законопроекта – законодательно обеспечить дерегуляцию хозяйственной деятельности в сфере пробирного контроля и устранить избыточные и дублирующие функции контролирующих органов в этой сфере. В частности, законопроект: регулирует полномочия органов контроля за операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями, усиливает ответственность субъектов хозяйствования за нарушение требований законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Также, законопроект уточняет функции Минфина как органа, на который возложена реализация государственной политики в сфере государственного пробирного контроля, с исключением полномочий относительно осуществления им контрольно-надзорных функций.
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